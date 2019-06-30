حقيقة تعرّض تيم حسن ووفاء الكيلاني لحادث سير!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلية الماضية، خبر تعرض الممثل السوري، تيم حسن، وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، لحادث سير مروع، في الاسكندرية، بمصر.

إذ أشارت الصفحات التي تداولت الخبر، بشكل واسع، أن حالة تيم حسن حرجة.

ونفى مصدر مقرب من وفاء الكيلاني، لموقع “النهار” اللبناني، صحة الأخبار المتداولة، عن تعرضها وزوجها لحادث سير، مؤكداً أنها مجرد شائعة.

كما أكدت المستشارة الإعلامية في شركة “صبّاح أخوان”، إليان الحاج، إلى أنّ الخبر لا يحمل سوى صفة الشائعة، وتيم حسن ووفاء الكيلاني بألف خير ولم يصبهما أي مكروه، حسب ذات المصدر.

للتذكير، حقق تيم حسن خلال شهر رمضان الفارط، نجاحا جديدا في مسلسل “الهيبة الحصاد”، إلى جانب الممثلة اللبنانية، سيرين عبد النور.