حقيقة تعيين حكم صهيوني لإدارة لقاء الجزائر والمغرب في كأس العرب

زعمت بعض التقارير الإعلامية، عن تعيين حكم صهيوني لإدارة مواجهة الربع النهائي بين الجزائر والمغرب السبت المقبل.

كما قالت أن الصهيوني أورال كرانفالد يعتبر حكما دوليا وسيدير بنسبة كبيرة الداربي المغاربي، قبل أن تفند عدد من المواقع المغربية ذلك.

وفنّد الإعلامي المغربي على رأسه موقع “البطولة” كل الأخبار. حيث أكّد أن المسؤولين عن تسيير منافسة كأس العرب بقطر لم يكشفوا عن هوية الحكم بعد. إلى جانب ذلك، أكّد أن الكشف عن هوية الحكم سيحدد اليوم.

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى حد اللحظة عن أسماء حكام مباريات دور الثمانية عامة. وهو الأمر الذي يفنّد خبر تعيين الحكم الإسرائيلي جملة وتفصيلا.

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وتتجه أنظار عشاق كرة القدم سهرة السبت المُقبل الى العاصمة القطرية الدوحة. وذلك لمشاهدة مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره المغربي لحساب الدور ربع النهائي من منافسة كأس العرب فيفا قطر 2021.

كما ستلعب المواجهة بملعب الثمامة المونديالي على أمل بلوغ الخضر للمربع الذهبي.

ووجه الناخب الوطني للخضر مجيد بوقرة رسالة مباشرة لخصمه القادم في الدور ربع النهائي لمنافسة كأس العرب فيفا قطر 2021.

و قال “الماجيك” قال في تصريحات صحفية مُباشرة بعد نهاية مواجهة منتخب مصر. “عندما تشارك في منافسة كبيرة وتريد الذهاب بعيدا فمن المؤكد أنك ستواجه منتخبات قوية”.

و إعترف نجم الكرة المغربية رفيق عبد الصمد بقوة الجزائر التي أظهرها في منافسة كأس العرب. وطالب عبد الصمد من لاعبي المنتخب المغربي المحلي بضرورة توخي الحذر من ياسين براهيمي وزملائه.

وقال عبد الصمد “مواجهة الجزائر بطابعها المغاربي ستكون صعبة على المنتخبين، بصراحة جزئيات صغيرة ستحسمها. “لذا يجب على لاعبي المغرب التعامل معها بكل حذر وتركيز”.

كما أكّد عبد الصمد جاهزية لاعبي المنتخب المغربي “كل المباريات تلعب بإيقاع مرتفع. لذلك سيكون اللاعبون الأساسيون للأسود في جاهزيتهم البدنية، عند ملاقاة الجزائر”.

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