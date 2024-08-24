حقيقة خطوبة تامر حسني وهنا الزاهد

تصدر خبر خطوبة النجم المصري تامر حسني وزميلته هنا الزاهد، قائمة الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة.

وإنتشرت عدة مقاطع فيديو وصور، تظهر هنا الزاهد بفستان باللون الوردي يشبه فساتين الخطوبة وعلى رأسها تاج. بينما ارتدى تامر حسني بدلة عريس كاملة.

وحسب مجلة سيدتي، فإن مقطع الفيديو المتداول للنجمة هنا الزاهد وتامر حسني صحيح، وأجواء الخطوبة أيضا صحيحة. ولكن كل ما تم تداوله من كواليس تصوير فيلمهما “ري ستارت” المقرر عرضه قريبا.

وتم تصوير الفيديو اثناء الاحتفال بذكرى ميلاد تامر حسني في مفاجأة أعدتها هنا بالاتفاق مع نجوم الفيلم وصناعه.

وحاولت هنا الزاهد توضيح حقيقة الفيديو بشكل غير مباشر، حيث نشرت مقطع آخر يجمعها بتامر حسني عبر حسابها بموقع إنستغرام وأوضحت أنهم بالتصوير.

https://www.instagram.com/reel/C-3BOBxotKX