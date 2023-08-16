حقيقة طلاق نانسي عجرم بعد زواج دام لـ15 عاماً

إنتشر خلال الفترة الأخيرة، خبر عن قرب انفصال النجمة اللبنانية نانسي عجرم والدكتور فادي الهاشم رسمياً بعد زواج دام لنحو 15 عاماً.

ونفت مصادر لموقع ” ET بالعربي”، هذا الخبر، حيث يتواجد الثنائي حالياً في فرنسا مع بناتهم في المخيم الصيفي.

كما زار الثنائي برفقة أصدقائهم ديزني لاند والأجواء بينهم كانت إيجابية جداً.

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الموسيقية كان كليب أغنية “تيجي ننبسط” والذي أطلقته يوم 8 أوت 2023.

وحققت الأغنية في أول أسبوع من طرحها أكثر من 3 مليون و500 ألف مشاهدة على يوتيوب.