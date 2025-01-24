حقيقة طلاق نانسي عجرم وفادي الهاشم

عادت من جديد الشائعات والتكهنات حول طلاق النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وزوجها فادي الهاشم، بعد أن شاركت الفنانة منشوراً عبر حسابها الشخصي على منصة إكس أثارت به جدلاً كبيرا.

وفي الوقت ذاته تحدثت مصادر مقربة من الثنائي عن وقوع الطلاق بينهما، بعد زواج دام 17 عامًا.

وفي التفاصيل، أثارت نانسي عجرم شكوكاً حول انفصالها، بسبب المنشور الذي جاء في شكل حكمة عبر منصة إكس.

وكتبت نانسي: “عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة”.

وتفاعل متابعو نانسي عجرم مع المنشور وانقسمت الآراء، حيث اعتقد البعض أنها تلمح إلى علاقتها بزوجها الدكتور فادي الهاشم. أو كونها تقصد شيء أخر وأنها مجرد حكمة قامت بنشرها.

وتحدثت بعض المصادر في تصريحات صحفية حول انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم بالفعل.

وقالت المصادر، أنهما سيعلنان الأمر في بيان مشترك حول أن الانفصال تم بهدوء وباتفاق الطرفين. والتأكيد على الاحترام المتبادل بينهما من أجل بناتهم.

ولفتت إلى أن نانسي عجرم توجه الأولوية إلى توفير بيئة سليمة ومستقرة لأطفالها. وتحرص على أن يبقوا بعيداً عن الخلافات والتوترات.

وتزوجت نانسي عجرم وفادي الهاشم في عام 2008. وأُقيم حفل زفافهما في جزيرة قبرص بعيدًا عن وسائل الإعلام والأضواء.