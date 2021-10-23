حقيقة طلاق نانسي عجرم وفادي الهاشم

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية بأخبار انفصال الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ عن زوجها الدكتور ​فادي الهاشم​، بعد سنوات من الزواج.

وأعلن الاعلامي ​إيلي باسيل عن هذا الخبر بطريقة غير مباشرة، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي

لتخرج النجمة اللبنانية عن صمتها، حيث كتبت نانسي منشوراً في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي يتضمن كلمات من أغنية “مية وخمسين” التي صدرت بألبومها الأخير “نانسي 10″، فقالت: “من بين الكل سارقلي عينيّ…”.

واعتبر المتابعون أن نانسي توجه هذا الكلام الرومانسي لزوجها فادي، وتنفي بهذا كل الشائعات عن انفصالهما.

كما نشر برنامج “إي تي بالعربي” مقطعا صوتيا للدكتور فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، ينفي فيه هذا الخبر، ويؤكد أن “نانسي أمانة”، وأنه لم يكن على علم بانتشار شائعة طلاقه منها، وأنه في طريق عودته إلى المنزل.

وفي سياق متصل، نفى جيجي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المصرية شائعة طلاقها، وأكد أنها مع زوجها في الوقت الحالي.

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