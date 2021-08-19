حقيقة طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تداولت العديد من الصفحات المهتمة بالشأن الفني، خلال الأيام الأخيرة، خبر انفصال النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز وزوجها الممثل أحمد العوضي، عقب سفرها إلى سويسرا لأجل العلاج.

ليخرج الممثل عن صمته وينفي الأمر تماما، في ردّه على أحد متابعيه حيث كتب: “والنبي بطل هبد الله يرضى “عليك.. الحكاية مش ناقصة هبد.

وكتب العوضي في تعليق آخر: “لا اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قلته واللي أنت بتقوله مش صح.. ومتحطش السم في العسل.. وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك.. قلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كده.. ولو أنت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط”.

وكان العوضي، قد كشف عن سبب انفصاله عن زوجته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز خلال فترة استكمال علاجها في سويسرا، إذ صرح بأنه اضطر أن يتواجد في مصر كونه لم يحصل على تأشيرة دخول إلى سويسرا.

وأردات ياسمين أن تذهب إلى سويسرا للاطمئنان على صحتها في الخارج، بعد تداعيات تعرضها لخطأ طبي منذ حوالى الشهر خلال خضوعها لعملية جراحية.

وهدد أحمد العوضي كل من تسبب في تدهور الحالة الصحية لزوجته الممثلة ياسمين عبد العزيز باللجوء إلى القضاء، مشيرا الى أن ما حدث يعد إهمالاً.