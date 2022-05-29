حقيقة ظهور فيروس يسمى إنفلونزا الطماطم!

أكد أستاذ الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث في مصر، الدكتور محمد أحمد علي، أنه لا يوجد فيروس يسمى إنفلونزا الطماطم.

وقال أستاذ الفيروسات في تصريحات تلفزيونية، أن ظهور مرض يدعى إنفلونزا الطماطم مجرد شائعة، وليس له أي أصل علمي.

وإنفلونزا الطماطم هي حالة ظهرت في ولاية كيرالا في الهند، حيث ذكرت تقارير إعلامية محلية إن أكثر من 80 طفلا أصيبوا بالمرض.

وليس واضحا ما المسبب لإنفلونزا الطماطم، وهناك نقاش حول ما إذا كان ناجما عن فيروس أو أنه أحد مضاعفات مرض الشيكونغونيا أو حمى الضنك.

وتسبب إنفلونزا الطماطم طفحا جلديا أحمر اللون وتهيج الجلد والجفاف والبثور. ويستمد المرض اسمه من البثور التي يسببها والتي تشبه الطماطم.

وفي وقت سابق، كشف أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة المصري، الدكتور إسلام عنان ، خطورة مرض يسمى بـ”إنفلونزا الطماطم” على الأطفال.

كما أوضح الدكتور إسلام عنان، أن إنفلونزا الطماطم ليست مرضا جديدا، فهو من الأمراض التي تصيب الأطفال منذ سنوات.

وتابع الدكتور، أن الفيروس المسبب للمرض ينشط مع قلة النظافة الخاصة بالطفل.

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