حقيقة عودة النجمة المصرية حنان ترك للتمثيل

تداولت مواقع التواصل أخبار تؤكد عودة الفنانة المصرية حنان ترك إلى المجال الفني بعد اعتزالها منذ عدة سنوات.

وتعد الممثلة المصرية واحدة أنجح الممثلات حيث تملك مشوار حافل قدمت من خلاله عدداً كبيراً من الأعمال الفنية المهمة.

ولم تعلق حنان ترك، على الأمر بالنفي أو التأكيد بعد تداول اخبار عودتها الى الساحة الفنية.

وقالت مصادر إخبارية إن حنان ترك تتمهل في اتخاذ القرار ولم تغلق الباب تماما نحو العودة كما قيل.

ولكن في نفس الوقت، لم تتلقى الفنانة أي سيناريوهات، ولكن في حالة عودتها، ستدرس السيناريو الذي يتناسب مع عودتها.

يذكر أن حنان ترك ولدت في مارس 1975، ودرست في معهد البالية، قبل دخولها مجال التمثيل.

واكتشفها المخرج خيري بشارة ورشحها في فيلم “رغبة متوحشة” عام 1993، وارتدت الفنانة حنان ترك الحجاب في 2006.

ومن أشهر أعمالها السينمائية: “المهاجر”، “إسماعيلية رايح جاي”، “فتاة من إسرائيل”، “الآخر”، “الحب الأول”، “محامي خلع”، “العاصفة”، “المصلحة”.

كما شاركت ترك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: “أميرة في عابدين”، “سارة”، “أولاد الشوارع”، “القطة العميا”، “صدق رسول الله”، غيرها.