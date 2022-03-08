حقيقة عودة غريب لرئاسة مولودية الجزائر !

يتواجد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر سابقا عمر غريب في رواق أفضل لخلافة عمار براهمية الذي لا يزال حاليا رئيسا على الورق.

وكشفت مصادر في هذا الأمر، أن عددا من الأعضاء طرحوا إسم غريب لخلافة عمار براهمية على كرسي الرئاسة. رغم أن الأخير يزاول مهامه بشكل عادي. وتنقل اليوم إلى مكتبه.

وإلى حد كتابة هاته الأسطر، لا يوجد أمر رسمي بشأن تنحية براهمية من منصبه.

كما قالت ذات المصادر. أن غريب ابدى استعداده لتسلّم مهمة تسيير الفريق. في انتظار إجتماعه مع مسؤولي مجمع شركة “سوناطراك” المالكة لأسهم النادي.

ويتواجد المثير للجدل غريب الوحيد في رواق المنافسة. لخلافة براهمية “في حالة إقالته” في انتظار الكشف عن اسماء جديدة قد تظهر للعيان خلال الساعات المقبلة.

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