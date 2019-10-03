حقيقة غرق الأرض في ظلام دامس لمدة 6 أيام بسبب عاصفة!

تداولت العديد من الصفحات الإعلامية، خبرا مفاده أن العلماء توصلوا لاستنتاج، بأن الأرض ستغرق في ظلام دامس لمدة 6 أيام، شهر ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، أن ما يتم تداوله حول غرق الأرض في ظلام دامس لمدة 6 أيام بسبب عاصفة شمسية هائلة، مجرد إشاعة.

وجاء في تنبيه لرئيس الجمعية، على صفحتها بالفيسبوك: “إن الشائعة تقول أن هذه الظاهرة تحدث مرة واحدة كل 250 عاما، وستكون في ديسمبر القادم”.

وتابع: “ويمكن أن تحجب 90 بالمائة من أشعة الشمس عن كوكب الأرض، ويمكن أن تتسبب هذه الحادثة بمشاكل في الإتصال وإنقطاع الشبكة”.

وأوضح ذات المتحدث، أن تلك المعلومات غير صحيحة جملة وتفصيلا، فالشمس تمر حاليا بأعمق نقطة في مرحلة الحد الأدنى لنشاطها وهي خاملة.

وأضاف رئيس الجمعية، أنها ليست المرة الأولى التي يتم الإدعاء بحدوث أيام من الظلام الدامس، وظهرت إشاعات مماثلة في سنوات مضت.

وأكد أبو زاهرة، على ضرورة التأكد من صحة المعلومات ومصدرها، قبل القيام بنشرها وتناقلها.