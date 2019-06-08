حقيقة مرض هيفاء وهبي بالكبد وتدهور حالتها الصحية!

أثارت الأخبار المتداولة، عن الحالة الصحية للفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة.

حيث تداول عدد من مستخدمى موقع “تويتر”، تغريدة “فالصو”، زعمت معاناة الفنانة هيفاء وهبى من مرض بالكبد، وحاجتها لعلاج مكثف.

وحول حقيقة مرض النجمة اللبنانية، أكدت هناء، شقيقة هيفاء، في حديث لموقع الفن، أن هيفاء لا تعاني من مرض في الكبد.

وقالت شقيقة هيفاء وهبي: “نعم هي مريضة وموجودة بالمستشفى، ولكن لا يوجد أي مشكل بالكبد، هي الآن افضل بكثير من قبل، عانت من حمى شديدة وارتفاع بالحرارة، ولكن الحمد لله كل الفحوصات جاءت نظيفة”.

وكانت هيفاء وهبي، قد هنأت الجمهور بعيد الفطر المبارك، وكشفت عن تعرضها لأزمة صحية، أدّت الى عدم مشاركتها بأعمال فنية مؤخرا.

وكتبت هيفاء على حسابها الخاص على تويتر: “عيد مبارك، ينعاد على الجميع.. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا.. الحمدلله على كل شيء”.