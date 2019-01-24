حقيقة مشاركة أمل بوشوشة في الجزء الجديد لباب الحارة

تم تداول أخبار عن مشاركة الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة في المسلسل الشامي الشهير باب الحارة، بعد مفاوضات بينها وبين القائمين على العمل.

وحسب موقع الفن، فإن المفاوضات بين أمل وطاقم المسلسل قد وصلت إلى طريق مسدود، بسبب ارتباط الأولى بأعمال أخرى.

خصوصاً وأن موعد إنطلاق تصوير العمل مازال مجهولاً، وبالتالي فإنه سيدخلها في متاهة هي بغنى عنها.

ومنه قدمت الفنانة الجزائرية إعتذارها، وبالتالي لن تكون موجودة بالعمل.

وكانت أمل قد شاركت من قبل في مسلسلات البيئة الشامية، على غرار الجزء الأول من مسلسل “زمن البرغوت”.

وبدأت بوشوشة عالم التمثيل عبر الدراما السورية عام 2010، بمسلسل “ذاكرة الجسد”.

ثم شاركت في العديد من المسلسلات السورية، مثل “جلسات نسائية” و”العراب” و”الولادة من الخاصرة”، و”أهل الغرام”.