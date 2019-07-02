حقيقة وصية “عزت أبو عوف” بحرق أفلامه بعد وفاته!

بعد وفاة الفنان المصري، “عزت أبو عوف”، فجر أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض، عادت وصيته المثيرة للجدل، إلى الواجهة.

حيث جاء في هذه الوصية، قول الفنان: “كرموني وأنا عايش، ولو عايزين تحرقوا أفلامي بعد ما ‏أموت، مش مشكلة”، حسب ما أورده موقع “روسيا اليوم”.

لذلك، خرجت شقيقة الفنان الراحل، “مها أبو عوف”، عن صمتها، قائلة، إن شقيقها الراحل، لم يوصي بحرق أعماله الفنية.

وأوضحت الفنانة، أن شقيقها الراحل، كان يفتخر بأعماله وافلامه، ولم يطلب أبدا حرق أفلامه، حسب ذات المصدر.

وأضافت ذات الموقع، أن “مها ابو عوف”، ذكرت بأن شقيقها لم يكن يتحدث في آخر أيامه، لكنه كان ينظر فقط إلى الجميع، بابتسامة.

وشكرت شقيقة الفنان المصري الراحل، كل من قام بالدعاء لشقيقها.

وكان الفنان الراحل، “عزت أبو عوف”، قد ابدى غضبه، من اتخاذ ذلك الكلام، كوصية له.

كما أكد الفنان الراحل، سابقا، أن تلك الشائعة، عن تصريحه بحرق أفلامه بعد وفاته، قد سببت له الضرر.

وتوفي، الفنان المصري، “عزت أبو عوف”، فجر أمس الإثنين، بعد صراع من المرض، عن عمر يناهر الـ71 عاما.