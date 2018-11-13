حقيقة وفاة إليسا

بينما كانت تحتفل الفنانةإليسا، بعيد ميلادها رفقة أحبابها في دبي، أطلق مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة تعرضها لحادث مرور أليم أدى لوفاتها .

وعلى إثر هذه الإشاغة نشرت إليسا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “،تغريدة تكذب الإشاعة جاء فيها “الإشاعة يؤلفها الحاقد فأنا بصحة جيدة ولم أتعرض لأي حادث”.