حقيقة وفاة إليسا

بينما كانت تحتفل الفنانةإليسا، بعيد ميلادها رفقة أحبابها في دبي، أطلق مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة تعرضها لحادث مرور أليم أدى لوفاتها .
وعلى إثر هذه الإشاغة نشرت إليسا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “،تغريدة تكذب الإشاعة جاء فيها “الإشاعة يؤلفها الحاقد فأنا بصحة جيدة ولم أتعرض لأي حادث”.
الاشاعة .. يوألفها الحاقد:-
وينشرها الاحمق :-
ويصدقها الغبي:-
حاول الاتكون من هولاء الثلاثه👌
الله يطول بي عمرك اليسا ❤@elissakh https://t.co/3SW1noCLSq
— Amani_{Libya♡}🇱🇾 (@MeMe88766654) November 13, 2018
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