حقيقة وفاة الدكتور عمر عبد الكافي!!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تزعم وفاة فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، الخبر الذي أثار قلقا كبيرا لدى محبيه ومتابعيه عبر العالم.

ونشرت، صفحات إخبارية وحسابات رسمية، خبر وفاة العالم المصري الجليل “عمر عبد الكافي” ولكن سرعان ما خذفت المنشور ونشرت اعتذارا بعد التأكد من أن الخبر مجرد إشاعة.

ولم تنشر، الحسابات الرسمية لفضيلة الشيخ عمر عبد الكافي، التي يتابعها الملايين من مختلف أنحاء العالم، أي شيء عن الخبر.

وكان آخر منشور، للداعية عمر عبد الكافي، عبر حسابه على فاسيبوك، صورة منذ يومين علق عليها: في الحج العام الماضي تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك.