حقيقة وفاة الدولي السابق خالد لموشية

راجت عدد من الأخبار مؤخرا حول وفاة متوسط ميدان الخضر خالد لموشية. خلال الساعات القليلة الماضية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو ما استدعى تدخل إدارة فريق أولمبي المدية للحديث عن الخبر الذي وصفته بـ “الإشاعة“.

في حين قالت إدارة “لوام” في بيان لها عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك، “تؤكد إدارة أولمبي المدية أن مساعد مدرب الفريق والدولي الجزائري السابق، خالد لموشية، حي يُرزق، وكل الأخبار المتداولة حول وفاته إشاعات مغرضة في وقت حساس”.

كما أضافت إدارة الفريق أنّها تنوي رفع دعوى قضائية “إدارة الأولمبي وبقيادة الرئيس كمال دمارجي”. “قررت رفع دعوة قضائية ضد الأشخاص وكل الصفحات التي روجت لهذه الإشاعة، التي تهدف لضرب استقرار الفريق في مرحلة حساسة“.

يذكر، أن لموشية يعمل مدرب مساعد رفقة الطاقم الفني لأبناء “التيطري” الذي يقوده التونسي لطفي السليمي.

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وأعلنت بصفة رسمية في وقت سابق، إدارة أولمبي المدية عن بيع الفريق لشركة جديدة لم تكشف عن إسمها.

في حين كشف بيان أولمبي المدية، أن عملية البيع تمت بموافقة كل أعضاء الإدارة الحالية على أن تُباشر الشركة عملها بداية من نهاية شهر جوان القادم.

كما سيبقى الرئيس الحالي محفوظ بوقلقال على رأس النادي الذي يتألق هذا الموسم الى غاية 30 جوان المُقبل.

وأضاف البيان أن الرئيس الجديد يدعى “جايسن سلمون” وسينطلق في عمله من فرنسا الى غاية التحاقه بالجزائر.