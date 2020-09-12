حقيقة وفاة الفنان السوري جمال سليمان

عبر الفنان السوري جمال سليمان عن استياءه بعد انتشار شائعة وفاته، وقرر الفنان أن يحسم الجدل ويضح حد لتلك الشائعات.

وعبر سليمان عن استيائه عبر حسابه الشخصي على فيسبوك وكتب: “سمعت للتو خبر وفاتي وحزنت لهذا الرحيل المبكر”.

وأضاف بطل مسلسل ذاكرة الجسد: “لا يزال لدي أشياء أحب أن أقوم بها وواجبات يجب أن أفي بها، الحياة ليس بيد شخص وضيع يروج الشائعات”.

من ناحية أخرى، يستعد جمال سليمان لخوض مسلسل جديد بإسم “المخملي”.

وتدور أحداث المسلسل في زمن الباشوات ويجسد جمال سليمان، دور أحد أبناء سلالة إقطاعية مصرية ينتمي لعائلة باشوات.

كما شارك الفنان السوري مؤخراً في مسلسل “الحرملك”، والذي يحكي عن الحقبة التي كان يعيش فيها العثمانيين.