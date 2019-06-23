حقيقة وفاة الممثل السوري “حسام تحسين بيك”

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، بأخبار عن تعرض النجم السوري “حسام تحسين بيك”، لأزمة صحية، أدت إلى وفاته.

وبعد انتشار شائعة وفاته، قام عدد كبير من محبي النجم السوري، وزملائه، بالاتصال بإبنته، النجمة السورية، نادين تحسين بيك، للتحقق من صحة الخبر.

وبعد الاتصالات والاستفسارات العديدة التي تلقتها “نادين تحسين”، خرجت بتصريح علني، عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن والدها بخير، وشكرت كل من اتصل للاطمئنان على صحته.

وقالت”نادين تحسين” لـ” سيدتي نت “: “الحمد لله والدي بألف خير وصحة جيدة، وكل ما أشيع هو كلام أصدرته مجموعة من المرضى النفسيين الباحثين عن الحصول على الاعجابات والتعليقات عبر السوشيال ميديا”.

وأكدت “نادين تحسين”، أن والدها بخير وصحته جيدة، وأن هذه الشائعة هي الثالثة التي تصدر حول وفاته، خلال العامين الماضي والحالي.

وأضافت إبنة الممثل السوري القدير “حسام تحسين بيك”، أنها لا تعرف الهدف الذي يرمي إليه مطلقو هذه الشائعات، حول وفاة والدها.