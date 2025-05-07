حقيقة عودة رياض محرز إلى مانشستر سيتي!

تداولت العديد من وسائل الإعلام، خلال الأيام الأخيرة، أخبارًا تفيد باحتمال عودة النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، إلى صفوف مانشستر سيتي.

وذلك للمشاركة مع النادي الإنجليزي في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد المقررة هذا الصيف.

هذه الأنباء التي أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير الجزائرية والسعودية، جاءت في سياق الحديث عن انتقالات مفاجئة قد تشمل نجومًا من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لما كشفه موقع “manchester evening news“، المقرّب من “المان سيتي”، فإن هذه الأنباء المتداولة لا تعدو أن تكون مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر ذاته أنه لا توجد أي نية لدى إدارة السيتي لإعادة محرز إلى الفريق، حتى على سبيل الإعارة.