حقي: “بطولة الشان فرصة ثمينة للاعبين والمدريبن المحليين”

اعتبر النجم التونسي الأسبق، كريم حقي، بأن منافسة أمم إفريقيا للمحليين، تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للاعبين، والمدربين المحليين.

وصرح كريم حقي، لتلفزيون “النهار”: “منافسة كأس أمم إفريقيا للمحليين المقررة بالجزائر تكتسي أهمية بالغة للاعبين والندربين المحليين”.

كما أضاف: “هذه البطولة ستمنح للاعبين والمدربين فرصة للبروز على امل نيل فرصة ولوج المنتخبات الاولى لبلدانهم”.

وتابع كريم حقي: “من جهة أخرى أتوفع حضور عدة كشافين في هذه البطولة، بحثا عن المواهب المحلية”.