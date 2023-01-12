حقي: “بطولة الشان فرصة ثمينة للاعبين والمدريبن المحليين”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر النجم التونسي الأسبق، كريم حقي، بأن منافسة أمم إفريقيا للمحليين، تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للاعبين، والمدربين المحليين.
وصرح كريم حقي، لتلفزيون “النهار”: “منافسة كأس أمم إفريقيا للمحليين المقررة بالجزائر تكتسي أهمية بالغة للاعبين والندربين المحليين”.
كما أضاف: “هذه البطولة ستمنح للاعبين والمدربين فرصة للبروز على امل نيل فرصة ولوج المنتخبات الاولى لبلدانهم”.
وتابع كريم حقي: “من جهة أخرى أتوفع حضور عدة كشافين في هذه البطولة، بحثا عن المواهب المحلية”.
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