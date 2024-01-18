حقي:” تعادل الجزائر أمام أنغولا ليس صادما وهذا الجيل لم ينته بعد”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أكد نجم الكرة التونسية. كريم حقي. أن الجيل الحالي للمنتخب الوطني، لم يقل بعد كلمته في الكرة الإفريقية.
وصرح الدولي التونسي كريم حقي، اليوم الخميس، لموقع “العربي الجديد“:”بالنسبة لي، التعادل بين الجزائر وأنغولا لايعتبر صادما”.
وتابع حقي:”كل المنتخبات الإفريقية مستواها مُتقارب في هذه “الكان”، الأفضلية على الورق لا أساس لها من الصحة”.
ووجه كريم حقي رسالة إلى الناخب الوطني جمال بلماضي:”المنتخب الجزائري خرج من مواجهة أنغولا، وعلى بلماضي أن يتصرف في المواجهتين المقبلتين”.
وفي الختام قال كريم حقي:”الجزائر لاتزال تملك كل حظوظها للتأهل، والجيل الحالي يواجه ضغطا كبيرا، بعد الإقصاء من دور المجموعات في النسخة السابقة، وفشله في التأهل للمونديال”.
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