حقي: “حان الوقت لاحتضان الجزائر كأس أمم إفريقيا من جديد”

أبدى النجم الأسبق للمنتخب التونسي، كريم حقي، دعمه لاحتضان الجزائر من جديد لبطولة كأس أمم إفريقيا، في طبعة 2025.

وصرح كريم حقي، لتلفزيون “النهار”: “كتونسيون ندعم ترشح الجزائر لكان 2025 للعديد من الاعتبارات”.

كما أوضح: “تنظيم الجزائر لهذه البطولة سيعود بالفائدة على تونس لقرب المسافة بين البلدين، كون عدة منتخبات ستخوض تربصها بتونس”.

وأردف: “بعد مدة طويلة جدا من احتضانها لبطولة افريقية للأمم، أعتبر بأنه حان الوقت لتحتضن الجزائر مجددا هذه المنافسة”.

وتابع كريم حقي: “دولة كبيرة مثل الجزائر لها حظوظ كبيرة في احتضان كان 2025 مع احترامي لجميع بقية الدول المترشحة”.