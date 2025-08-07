حق الصرف للسفر للخارج ..بنك الجزائر يحذر من هذا الأمر

حذر بنك الجزائر من تداول محتويات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تروّج لأنشطة رحلات منظمة إلى الخارج. تتضمن بعض الممارسات المخالفة للتنظيم الساري المفعول في مجال الصرف ومكافحة تبييض الأموال.

وذكّر بنك الجزائر بأن أحكام التعليمة رقم 05-2025، المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، لا سيّما المادة 10 منها، تنصّ صراحةً على منع أي تصرف يهدف إلى تحويل وجهة استخدام مبلغ حق الصرف الممنوح من أجل السفر إلى الخارج.

وتعَرّض مثل هذه التصرفات أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

ولفت بنك الجزائر إلى عناية المواطنين أن المبلغ الممنوح في إطار حق الصرف لتمويل السفر إلى الخارج يعدّ حقًا شخصيًا يخصص حصريًا للمستفيد منه. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تسليمه لطرف ثالث تحت طائلة المتابعات القضائية.