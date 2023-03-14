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الرياضة

حكار:”شركة هيبروك ستكون لها نظرة مستقبلية مع مولودية وهران”

بقلم فيصل زيان بوزيان
حكار:”شركة هيبروك ستكون لها نظرة مستقبلية مع مولودية وهران”
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كشف مدير عام شركة سوناطراك. توفيق حكار، عن أهداف مؤسسة هيبروك. بعد أسهم نادي مولودية وهران.

وصرح حكار اليوم الثلاثاء، لقناة النهار على هامش توقيع عقد شراء أسهم المولودية:”نبحث عن التسيير المحترف لهذه الشركة الرياضية ذات أسهم”.

وأضاف حكار:”شركة بحجم هيبروك ستكون وراء هذا الفريق، ونملك نظرة مستقبلية، لتسيير الفريق”.

وأوضح حكار:”أوضحنا لمسؤولي الفريق بشأن أهمية التكوين، الذي يُعد خزان اللاعبين لضمان الإستمرارية لأن صرف الأموال على الإستقدامات يضر على الطرفين”.

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رابط دائم : https://nhar.tv/TCsHo
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