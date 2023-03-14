حكار:”شركة هيبروك ستكون لها نظرة مستقبلية مع مولودية وهران”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف مدير عام شركة سوناطراك. توفيق حكار، عن أهداف مؤسسة هيبروك. بعد أسهم نادي مولودية وهران.
وصرح حكار اليوم الثلاثاء، لقناة النهار على هامش توقيع عقد شراء أسهم المولودية:”نبحث عن التسيير المحترف لهذه الشركة الرياضية ذات أسهم”.
وأضاف حكار:”شركة بحجم هيبروك ستكون وراء هذا الفريق، ونملك نظرة مستقبلية، لتسيير الفريق”.
وأوضح حكار:”أوضحنا لمسؤولي الفريق بشأن أهمية التكوين، الذي يُعد خزان اللاعبين لضمان الإستمرارية لأن صرف الأموال على الإستقدامات يضر على الطرفين”.
رابط دائم : https://nhar.tv/TCsHo