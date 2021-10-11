حكار: إرتفاع أسعار الطاقة في أوروبا ناجم عن “إختلال العرض والطلب”

كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، أنّ إرتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الأوروبية راجع إلى الإختلال “الكبير” بين العرض والطلب. على إثر إبرام عديد بلدان القارة العجوز لعقود تموين قصيرة المدى.

وبحسب حكار، يأتي هذا الإرتفاع إثر تفضيل السياسة الأوروبية اللجوء إلى العقود قصيرة المدى على حساب أخرى طويلة المدى. مضيفا :”العقود طويلة المدى تسمح بالحصول على وضوح أكبر واستقرار لأسعار الطاقة”. مشيرا إلى أن غالبية المؤسسات الطاقوية في العالم تعرف تراجعا للإستثمارات في قطاع الإستكشاف والإنتاج المقدّرة بألف مليار دولار سنة 2020.

وأضاف الرئيس المدير العام لسوناطراك: “عندما لا يوجد طلب في أوروبا. فإنّ المنتجين يوجهون إنتاجهم نحو مناطق أخرى في العالم. كما فعلته الجزائر من خلال تسويق غازها في أسواق دولية اخرى سيما غاز البترول المميع“. كاشفا أن أسعار الغاز للتسليم في شهري نوفمبر وديسمبر بلغت 30 دولارًا للوحدة الحرارية البريطانية. وهي “سابقة تاريخية”.

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