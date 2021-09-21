حكار: إستخدام التقنيات الحديثة لتدعيم وزيادة القدرات الإنتاجية في الجزائر

قام اليوم الثلاثاء، الرئيس المدير العام توفيق حكار باختتام فعاليات ورشات العمل المتعلقة بالإنتاج النفطي لحقول حاسي مسعود.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك، فقد أكد الرئيس المدير العام توفيق حكار على أهمية و ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لتدعيم وزيادة القدرات الإنتاجية للجزائر على المدى القريب، المتوسط والبعيد.

ونظمت أشغال هذه الورشات بالمديرية الجهوية حاسي مسعود من طرف نشاط الإستكشاف والإنتاج لسوناطراك. حيث تناولت موضوع تقنيات الاسترجاع المعزز للنفط EOR ودورها في تدعيم و زيادة الإنتاج النفطي.

وتهدف هذه الورشات إلى عرض وتحديد الأساليب والتقنيات الحديثة المطورة في مجال الاسترجاع. و إمكانية إستغلالها في تدعيم و زيادة كمية إنتاج النفط في الحقول الجزائرية خاصة حقول حاسي مسعود. كما كانت هذه الورشات فضاءا لتبادل التجارب و الخبرات بين إطارات الشركة.