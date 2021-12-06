حكار.. الجزائر تمد اسبانيا بالكميات التعاقدية المطلوبة دون تغيير

قال الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” توفيق حكار، إن إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا لم تتأثر بوقف ضخه عبر الأراضي المغربية. كما أشار حكار في تصريح لقناة “الجزائر الدولية”، أن البلاد تمد إسبانيا بالكميات التعاقدية المطلوبة دون تسجيل نقص أو تغيير.

وتوقفت الجزائر رسميا في نهاية أكتوبر الماضي عن توريد الغاز الطبيعي إلى إسبانيا عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي المار عبر الأراضي المغربية. ويربط خط الأنابيب المغاربي – الأوروبي الذي تبلغ مساحته 13.5 مليار متر مكعب الجزائر بإسبانيا.

في حين أشارت مصادر اعلامية، أن الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا باستخدام خط أنابيب ميدغاز تحت البحر. بطاقة سنوية تبلغ 8 مليارات متر مكعب لا يمر عبر المغرب.

وقال مصدر في سوناطراك ومصدران بالحكومة لرويترز إن اتفاق التوريد مع المغرب لن يجدد. للإشارة، فإن الجزائر هي أكبر مورد للغاز لإسبانيا. وتغطي ما يقرب من نصف طلبها على الغاز عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.

وقال مصدر حكومي لرويترز إنه في حالة حدوث اضطرابات، فإن دول شمال إفريقيا ستستخدم السفن لنقل الغاز الطبيعي إلى إسبانيا.

حكار.. يجب علينا العودة إلى نشاطاتنا في ليبيا

قال توفيق حكار، إن الجزائر لديها مشاريع استكشافية في ليبيا و”بالتالي يجب علينا العودة إلى نشاطاتنا هناك”. كما تابع المتحدث في تصريح لقناة “الجزائر الدولية”، “نحن نعمل مع شركائنا الليبيين في هذا الخصوص”. و”نملك العديد من الفروع الناشطة في مجال الخدمات في أشغال البناء والإنتاج والصيانة وغيرها وبالتالي نحن نحاول اشراك فروعنا”. وهذا من أجل “مرافقة نشاطاتنا في ليبيا في سبيل الوصول إلى الإنتاجية التي كان عليها قبل الأزمة” .

وكانت وزيرة البيئة والطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا رودريغز، قد أكدت أن الجزائر التزمت بتقديم مزيد من الغاز لإسبانيا إذا احتاجت. وأفادت تيريزا ريبيرا بأن احتياطات بلادها من الغاز الطبيعي تعادل 43 يوما من الاستهلاك.

وأضافت ريبيرا في مقابلة مع “تي في إي” أن السلطات الجزائرية التزمت بتقديم مزيد من الغاز لإسبانيا إذا احتاجته. كما أوضحت أن هناك جزءا من كميات الغاز الموجهة للاستهلاك في عام 2022 ستصل عن طريق السفن. مشددة على أنه لا يوجد سيناريو يدفع إلى التفكير في انقطاع التيار الكهربائي.

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