حكار.. الحكامة في سوناطراك عرفت تحسنا خلال السنوات الأخيرة

أكد الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، توفيق حكار، أن غالبية مستخدمي المجمع يحترمون القانون والتنظيمات. وأشار حكار في رده على سؤال تأثير قضايا الفساد المتورط فيها مسؤولين سامين بالمجمع على سوناطراك،لعزمه بتحسين الحكامة في المؤسسة.

وقال المتحدث، في هذا الشأن، أن الحكامة في سوناطراك عرفت تحسنا، خلال السنوات الاخيرة. مشيرا إلى الرتب الـ18 التي حصلت عليها في ظرف ثلاث سنوات (بين 2017 و2020). وهذا في التصنيف الذي قامت به الشركة الامريكية المختصة في متابعة حكامة المؤسسات، حيث انتقلت من المرتبة الـ65 الى الـ47.

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