حكار: السيطرة على حريق حقل المرق بحاسي مسعود.. وفتح تحريات لمعرفة الأسباب

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أنه تم السيطرة على حريق حقل المرق بحاسي مسعود ليلة أمس.

وقال حكار، أنه قد تمت السيطرة على الحريق على الساعة 22 ليلا وتبريد الفرن على الساعة الرابعة صباحا.

وأضاف حكار في اتصال بالنهار، أنه تمت متابعة حادث حريق الفرن من قبل خلية الأزمة لحاسي مسعود والمديرية العامة.

وأشار إلى أنه تم توقيف عملية الإنتاج بالحقل لتفادي أخطار أخرى، وهناك تحريات من قبل الخبراء لمعرفة الأسباب الحقيقة للحادث.

وأوضح ذات المتحدث، أن الصناعة البترولية هي صناعة ذات مخاطر مما يتطلب وضع التجهيزات ومخططات الحماية والأمن.

وكشف حكار، أنه سيتم رفع الإنتاج تدريجيا في هذا الحقل لتجنب أي مخاطر.

وأشار حكار، أنه تم إعطاء أوامر لحقول الإنتاج الأخرى لرفع إنتاجها وتغطية نقص الإنتاج بحقل المرق بحاسي مسعود

وفي سياق مغاير كشف الرئيس المدير العام، أن الجزائر ستلتزم بضمان حصتها من الإنتاج في الأوبك والمقدرة بـ 864 ألف برميل يوميا