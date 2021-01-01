حكار: برنامج إستثماري لسوناطراك بـ 40 مليار دولار آفاق 2025

كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، عن إعتزام المجمّع إستثمار نحو 40 مليار دولار في آفاق عام 2025.

وأكد حكار في رسالة وجهها إلى العمال بمناسبة السنة الجديدة 2021، عن تحقيق نتائج إيجابية، خلال إختتام السنة المالية 2020.

وقال حكار في الرسالة “إنّ برنامجنا الإستثماري للأعوام الخمسة المقبلة سيبلغ 40 مليار دولار ، 51 بالمائة منها بالعملة الوطنية.

وأضاف حكار، أنّ إدماج المحتوى المحلي في أنشطة المجمع، شكل محورا إستراتيجيا للغاية خلال هذه الفترة.

وأكد على إرادة سوناطراك الملموسة لتكريس نهج تكاملي للشركات الوطنية فيما يتعلق بإنجاز المشاريع.

وأوضح حكار بخصوص الأنشطة التشغيلية والعملية، أنّ الإنتاج والمبيعات سيشهدان نموا خلال 2021.

وأشار إلى أن الفضـل يرجع إلى تشـغيل الحقول المحيطة لقاسي الطويـل وحاسي بير الركايز، وزيادة الإنتاج في تينرهـرت.

كما أكد حكار على الإستمرار في تلبية الإحتياجات المتزايدة للسوق الداخلي والتي ستصل إلى 70 مليـون طـن مكافئ نفطي عام 2024.

وسيكون ذلك، حسب المسؤول ذاته بفضل بدء تشـغيل حقول جديـدة في المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية.

وبخصوص السنة المالية 2020، قال حكار أنه على الرغم من العواقب السلبية للأزمة الصحية، فإنّ سوناطراك تتوقع أن تختتم السنة المالية بنتيجة إيجابية مربحة.

وقال حكار، أن النتيجة الإيجابية هي ثمرة الجهود المشتركة التي بذلها جميع عمال المجمع والمؤسسة.

وأشار إلى أن سوناطراك تأثـرت بشكل ملحوظ مـن حيـث مدة إنجاز المشاريع، بسـبب القيود المفروضة على تنقـل الأشخاص والنقل الجوي والبحري، مما أدى إلى تعطيل أنشـطة الإمداد والبناء خلال النصف الأول من سنة 2020”.

وأوضح حكار، أنه ورغم هذه الظروف تمكن المجمع من تحقيق 18 اكتشافا جديدا، مع معدل نجاح أعلى بكثير مما كان عليه في 2019.

وشـهدت سـنة 2020، حسب ذات المسؤول، إهتمام الـشركاء الأجانب بالقطاع المنجمي الجزائري.

كما تم الإمضاء على العديد من الإتفاقيات والمذكرات وتجديد إتفاقيات الغاز المبرمة مع الشركاء الإيطاليين والإسبان.

وأشار مسؤول سوناطراك، إلى توقيع عقـد إنشاء مصفـاة حاسي مسعود الجديدة.

وأكد حكار، أنها ستعزز القدرات الحالية للمجمع لتلبيـة إحتياجـات السوق الوطنية مـن الوقود.