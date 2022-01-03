حكار: تدشين محطة الضخ الرابعة لخط الأنابيب “ميدغاز” جانفي الجاري

كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار، أنها تعتزم تدشين محطة الضخ الرابعة لخط الأنابيب. الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا والبرتغال “ميدغاز” خلال شهر جانفي الجاري.

وأضاف حكار في حوار مع قناة الجزائر الدولية، أن هذه المنشأة ستمكن من تأمين الإمدادات من الغاز الجزائري نحو السوقين الإسبانية والبرتغالية. وفق الكميات التعاقدية والإستجابة لأي طلب إضافي محتمل.

كما أكد الرئيس المدير العام توفيق حكار، أن الجزائر من خلال شركة سوناطراك إستطاعت الإيفاء بجميع إلتزاماتها التعاقدية. مع الطرف الإسباني والمقدرة بـ10،5 مليار متر مكعب. عن طريق خط الأنابيب ميدغاز لوحده دون أي إشكال يذكر.

وكانت الجزائر قررت الإستغناء عن استخدام خط الأنابيب “المغاربي-الأوربي” في نقل غازها نحو إسبانيا والبرتغال. وذلك ابتداء من الفاتح من نوفمبر الماضي.

وحول كميات الغاز الإضافية، أكد حكار أن الزبائن الإسبان لم يطلبوا إلى غاية الآن أي كميات فوق ما هو متفق عليه في العقود. ولكن إذا تم ذلك فإن سوناطراك مستعدة للتفاوض حول الكمية والسعر وكيفيات النقل.

وأضاف حكار في ذات السياق، إلى أن قدرات التمييع الجزائرية مهمة ويمكن إستغلالها في تلبية أي كميات إضافية محتملة من طرف إسبانيا. والتي تستطيع الحصول على طلبياتها في أقل من يوم بفضل قربها الجغرافي من الجزائر.