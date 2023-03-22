حكار: تطوير التعاون مع الشركاء الأفارقة بإمكانيات محلية

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أن المجمع يعمل على تطوير التعاون مع الشركات الإفريقية للمحروقات. من أجل إيجاد فرص استثمارية في القطاع. سيما بإمكانيات وتمويلات محلية صادرة عن بلدان القارة الافريقية.

وقال حكار، خلال ندوة صحفية على هامش أشغال الإجتماع الرابع للشركات الوطنية للمحروقات للبلدان الأعضاء في منظمة منتجي النفط الأفارقة. أن عديد شركات المحروقات من بلدان إفريقية أصبحت تتحكم في التكنولوجيا ومن بينهم سوناطراك. مما من شأنه السماح بزيادة التعاون البيني الإفريقي في هذا المجال.

وأشار حكار إلى أن الوقت قد حان لكي نجد على مستوى قارتنا، الخبرة و التكنولوجيا والتمويل والأسواق من أجل الإستجابة لإحتياجاتنا. مضيفا أن هذه الأخيرة لا زالت مرهونة بشكل كبير بعوامل خارجة عن القارة.

كما أشار إلى أن سوناطراك التي لديها علاقات متينة قائمة على التكامل والمصلحة المشتركة مع عديد الشركاء الأجانب. تتوفر على خبرة ذات مرجعية عالمية. وعلى إستعداد لتقاسمها مع شركات المحروقات القارية.

وأضاف حكار، أن سوناطراك لن تدخر في هذا الصدد أي جهد من أجل تقاسم خبراتها في مجال التكنولوجيا. سيما بخصوص المواضيع الهامة وحول مسار تطوير الإنتاج النفطي والغازي. مشيرا إلى التزام الشركة الوطنية للمحروقات على مستوى منظمة منتجي النفط الأفارقة من أجل تحقيق أعلى مستوى من التنافسية في المجال الطاقوي.

من جانبه ذكر الأمين العام للمنظمة، عمر فاروق إبراهيم، بمهام المنظمة الإفريقية التي تتضمن التعاون التقني و التجاري بين الشركات الأعضاء في قطاع المحروقات مع التأكيد على تقاسم المعلومات و الخبرات في هذا القطاع.

كما يتعلق الأمر -يضيف ذات المتحدث- بدعم نشاطات الصناعة البترولية و الغازية للبلدان الأعضاء بشكل ملموس مع الاخذ بالحسبان التحديات المرتبطة بالانتقال الطاقوي.

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