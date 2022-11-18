حكار: تعزيز العلاقة الإستراتيجية بين سوناطراك وإيني

دعا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، إلى تعزيز العلاقة الإستراتيجية بين الشركة الوطنية للمحروقات والمجمع الإيطالي “إيني”. لا سيما من خلال إستغلال فرص سوق الغاز الدولية.

وأشار حكار خلال مراسم تدشين مختبر متخصص في الطاقة الشمسية سولار لاب. و وضع حجر الأساس لمحطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقوة 10ميغاوات ببئر ربع شمال بحوض بركين بورقلة. أن “مؤشرات السوق الطاقوية الدولية تشكل فرصة ثمينة للشركتين. بغية إنتاج مزيد من الغاز الطبيعي ومرافقة الإنتقال الطاقوي في أوروبا والجزائر.

في تذكيره بالامكانات الموجودة من المحروقات غير التقليدية في الجزائر، أكد حكار أن السوق الطاقوية لاسيما الأوروبية. هي أيضا مهمة للغاية فيما يخص الطلب على الغاز خلال العشر السنوات المقبلة. وعلاوة على ذلك حيا حكار القرارات الإستراتيجية لإيني للإستثمار في المحروقات. و التي أعطت ثمارها. موضحا بأن الإستثمار في النفط والغاز إستراتيجي لأن الطلب سيتزايد”.

وأشار الرئيس المدير العام أيضا إلى اهتمام الشريكين بمرافقة الإنتقال الطاقوي وخفض بصمة الكربون. وفيما يتعلق بالمحطة الشمسية الجديدة، أشار حكار إلى أن تكلفة إنجازها منخفضة بنسبة 40 بالمائة مقارنة مع تكلفة المحطة الأولى التي أنشئت على نفس الموقع (BRN1) و التي تم تدشينها في 2018.

و قال حكار أن هذه الاستراتيجية ستسمح لنا بتوفير كميات معتبرة من الغاز المستهلك التي قد تصل الى 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا. مضيفا ان سوناطراك قد برمجت انجاز خمس محطات جديدة للطاقة الشمسية لسنة 2023

من جهته، أبرز الرئيس المدير العام لمجمع “إيني” كلوديو ديسكالزي، التعاون الإستراتيجي الذي يربط البلدين من حيث الإمدادات بالغاز الطبيعي. مشيرا أن الجزائر تمثل من خلال سوناطراك. ممونا موثوقا في مجال الغاز بالنسبة لإيطاليا منذ عدة سنوات. مضيفا أن المجمع الطاقوي الإيطالي إستثمر 1.6 مليار دولار هذه السنة في الجزائر.

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