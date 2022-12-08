حكار: تكثيف إستثمارات سوناطراك في إنتاج الغاز الطبيعي المميّع الخالي من الكربون

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أن المجمع يعتزم تكثيف إستثماراته في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المميع الخالي من الكربون خلال السنوات المقبلة.

وقال حكار، خلال جلسة إستماع نظمتها لجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن التوجه نحو إستثمارات جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المميع الخالي من الكربون. يمثل أحد أهم التحديات التي يواجهها المجمع حاليا في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.

وأضاف حكار، أنه يتعين على سوناطراك إطلاق إستثمارات جديدة لإنتاج الغاز وفقا لمعايير بيئية معينة. من أجل الحفاظ على حصتها وسمعتها في السوق. مشيرا إلى أن بعض الدول باتت تضع شروطا بيئية للشراء. مما يفرض التوجه نحو الغاز الطبيعي المميع الخالي من الكربون.

كما كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، أنه ومع بروز منتجين كبار نتيجة الإستكشافات الجديدة، فإن المنافسة في سوق الغاز الدولية أصبحت “أشد وأصعب” مقارنة بالسنوات السابقة. مما يستوجب زيادة الإستثمار في مشاريع نوعية للمحافظة على مكانة الجزائر في السوق. تسمح بمراعاة المعايير البيئية وطرح أسعار تنافسية.

وأبرز حكار في هذا الإطار أهمية المشاريع المسجلة من طرف المجمع والموجهة لتنفيذ إستراتيجيته في خفض البصمة الكربونية والإنبعاثات الغازية. وذلك حفاظا على الإلتزامات الدولية التي اتخذتها الجزائر وتعزيزا لقدرته التنافسية. وتندرج هذه المشاريع في إطار برنامج إستثمارات الخماسي والذي تقدر قيمته الاجمالية بـ 40 مليار دولار.

ويطوّر المجمع مشاريع لتقليص الكربون في حلقات الإنتاج. ومشاريع أخرى لتعويض الضرر الناجم عن انتشار غاز أكسيد الكربون في الجو من خلال استقطابه عبر توسيع رقعة الغابات وتطويرها، ما يسمح بامتصاص الكميات المنبعثة في الجو. كما يتم العمل على تنفيذ مشاريع تكنولوجية لتطوير منشآت سوناطراك حتى تتلاءم مع شروط الصناعة الجديدة.

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