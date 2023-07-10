حكار: توجه بعض الدول نحو الطاقات البديلة متسرع وغير مدروس

قال المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، إن توجه بعض الدول نحو الطاقات البديلة متسرع وغير مدروس. كما أشار حكار، إلى سوناطراك من المؤسسات التي ترى أن التحول الطاقوي في العالم لا يزال غير مدروسا.

وأكد المدير العام لسوناطراك، حسب ما نقله موقع الجزائر الدولية، على الفايسبوك، أن الجزائر بحاجة إلى رؤية واضحة في السوق للأمد المتوسط والبعيد. مضيفا و”أي توجه آخر فيه مخاطرة”. تابعا “نؤمن أن الغاز الطبيعي يحتل مكانة مهمة في المستقبل الطاقوي العالمي”.