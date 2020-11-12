حكار: سأتخذ إجراءات صارمة لوضع حد للسلوكيات التي تعرضنا لخطر الإصابة بكورونا

وجه الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، رسالة لعاملات وعمال مجمع سوناطراك حول الوقاية من فيروس كورونا.

وأورد حكار في رسالته: “إنني أحثكم جميعا وبكل صرامة على الحفاظ على مستوى عالي من اليقظة”.

وأضاف المدير العام للمجمع: “صار الإمتثال دائما وأبدا للحواجز الوقائية، أمرا حتميا اليوم وسأتخذ إذا لزم الأمر إجراءات أكثر صرامة كما منصوص عليه في القانون الداخلي للمؤسسة”.

ويأتي هذا، لوضع حد لهذه السلوكيات غير المنضبطة وغير الواعية التي تعرضنا جميعا لخطر الإصابة، مع النتائج الوخيمة التي لا تحمد عقباها، يضيف حكار.