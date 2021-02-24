حكار: سنة 2020 كانت إيجابية.. وسنعمل على الإستثمار في مجال التكرير والصناعة البتروكيماوية

قال الرئيس المدير العام لمؤسسةسوناطراك توفيق حكار ، أن المؤسسة سجلت سنة إيجابية خلال 2020 على الرغم من جائحة كورونا.

وأضاف حكار، أن النتائج جاءت بفضل توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتخفيض تكاليف الإستثمار والإستغلال خلال فترة الجائحة.

وكشف في ذات السياق، أنه تم تحقيق 18 إكتشافا جديدا خلال سنة 2020 على الرغم من السياق الصعب الناجم عن وباء كورونا.

وأوضح حكار، أنه من مسؤوليتنا ضمان أمننا الطاقوي، وسنعمل على الإستثمار في مجال التكرير والصناعة البتروكيماوية.

بالإضافة إلى تطوير المشاريع لخلق قيمة مضافة لكي لا نصدر مواد خامة.

وكشف حكار، أنه تم خلال سنة 2020 الرفع من قدراتها في مجال تكرير البترول بحوالي 7 بالمائة.

كما تم الوصول إلى تغطية الطلب الوطني والتخفيض من فاتورة الإستيراد.