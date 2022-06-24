حكار: سوناطراك تتوقع بلوغ 50 مليار دولار عائدات المحروقات نهاية 2022

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، أنه يتوقع أن تصل عائدات الجزائر من تصدير المحروقات إلى 50 مليار دولار نهاية 2022.

وقال حكار، خلال عرضه لأهم مشاريع المجمع المنجزة ما بين سنتي 2020 و 2022 أمام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار زيارة العمل و التفقد الى ولاية وهران. مشيرا إلى أن حجم الصادرات بلغ في السنة الماضية 35.4 مليار دولار أمريكي. بزيادة 75 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

و أشار حكار إلى أن أوضاع سوق الغاز المناسبة سمحت بزيادة الصادرات في سنة 2021 بنسبة 54 بالمائة. عن طريق خط أنابيب الغاز. وبنسبة 13 بالمائة عن طريق المسار المميع.

و أشار الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، إلى أن متوسط سعر مزيج الصحراء بلاند. شهد ارتفاعا بنسبة 68 بالمائة في نهاية ماي 2022. مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.

وبخصوص الاكتشافات الجديدة أكد توفيق حكار، أن الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022 سجلت 35 اكتشافا جديدا للمحروقات. منها 34 اكتشافا بالمجهود الذاتيي بحجم إجمالي قدر بـ 307 مليون طن معادل بترول.

وأضاف حكار، أنه وفيما يتعلق بمشاريع الإستثمار. أبرز أنه تم إستثمار ما لا يقل عن 7 مليارات دولار في عدة مشاريع هي في طور الإنجاز ستساهم في الإنتاج بكمية 20 مليون طن معادل بترول/سنة. إضافة إلى 5 ملايير دولار كانت قد إستثمرت في مشاريع بدأت تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2020. تساهم في الإنتاج بـ 10 مليون طن معادل بترول في السنة.

كما قدم حكار، حصيلة مفصلة حول تطوير التكرير والبتروكيماويات والذي يعتمد في نجاحه على أربعة أبعاد هي: تثمين الموارد المحلية جذب الشركاء ضمان القدرة التنافسية للمشاريع و اختيار المشاريع.

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