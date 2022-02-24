حكار.. سوناطراك تهدف إلى توطين الصناعة البترولية

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، إن ذكرى تأميم المحروقات مناسبة لانطلاقة جديدة نحو المستقبل بنفس الثبات والتضحية. كما جدد حكار في كلمته على هامش الإشراف على إحياء الذكرى العزم للانطلاق في الأمن الطاقوي للبلاد على مستوى المتوسط.

كما أشار، المسؤول الأول في سوناطراك، أن الأخيرة، تعتمد على مبدأ الاستثمار باستعمال كل الوسائل المادية والبشرية.

وأضاف، حجار، أن سوناطراك تعمل من أجل هدف ثاني وهو توطين الصناعة البترولية. حيث انطلقت في هذا النهج السنة الماضية وبدأ يعطي ثماره الآن .

في حين، أوضح، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، أن “هذا لا يعني أنه سوف نغلق على أنفسنا”. “بل بالعكس سنكمل المسار الاستراتيجي”.

كما أشار، حكار إلى أنه “لا يمكن الاعتماد على شركاتنا الوطنية”. مضيفا “وسنعمل على تطوير الشراكة “تحت شعار رابح رابح”.

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للإشارة، تم اليوم بحاسي مسعود، الاطلاق الرسمي لمركز الفصل والضغط “أبسايد نورد” التابع لمجمع “سوناطراك”. وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

كما أشرف على مراسم اطلاق المركز، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الذي يؤدي رفقة وفد وزاري، زيارة إلى المنطقة. حيث سيعاين عددا من المنشآت النفطية.

ويقوم مركز “أبسايد نورد” بفصل النفط الخام عن الغاز وعن الماء وأيضا بضغط الغاز الغني بالبروبان وبالبوتان. كما يتمتع المركز بطاقة انتاجية في مجال الفصل تقدر بـ40 ألف برميل يوميا من النفط. وبطاقة انتاجية في مجال الضغط تقدر بـ5 مليون متر مكعب يوميا من الغاز.

وفي هذا الصدد، أكد بن عبد الرحمان على ضرورة أن تضاعف شركة “سوناطراك” من جهودها للحفاظ على حصتها السوقية. مشيرا إلى أن الدولة سترافق المجمع في مجهوده الاستثماري لتتمكن من تطوير قدراتها وتبقى ضمن عشر أهم شركات نفطية عالميا.