حكار: سوناطراك جاهزة لمرافقة جميع المهتمين بتطوير المحتوى المحلي

أكد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار، أن “سوناطراك جاهزة لمرافقة جميع المهتمين بتطوير المحتوى المحلي “.

وقال حكار، اليوم الإثنين خلال اشرافه على ملتقى حول إستراتيجية تطوير المحتوى المحلي في إطار مشاريع سوناطراك، “نحن نسعى من أجل تطوير الشراكات المحلية”.

وأضاف حكار قائلا “تطوير الشراكات على المستوى المحلي سيكون من خلال تحسين الأداء والإمكانيات”.

واوضح حكار أن “سوناطراك جاهزة لمرافقة جميع المهتمين بتطوير المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز”.

كما أكد المسؤول الأول على شركة سوناطراك أن “الأولوية في المشاريع المحلية يتعدى للشركات الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية وفق دفتر شروط”.