حكار: سيكون هناك طلب كبير على الغاز في السنوات المقبلة

كشف المدير العام لمجمع “سوناطراك” الجزائري توفيق حكار، أن شركة “غازبروم” الروسية شريك موثوق به. مشيرا إلى وجود شركات روسية أخرى في الجزائر تعمل في قطاع الخدمات وبناء المصانع.

وقال حكار في حوار مع RT، أن علاقة مجمع سوناطراك مع الشركات الروسية لا تعتمد فقط على البحث والاستكشاف. وإنما “غازبروم” هي شريك موثوق لـ”سوناطرك” ونعمل على تطوير بعض الرقع الموجودة في الجزائر”. مشيرا إلى أنه تم خلال العمل مع “غازبروم” التوقيع على اكتشافين مهمين في حقل العسل جنوب شرق حاسي مسعود بحوالي 140 كم، ووضعنا سويا خطة لتطوير الحقل.

وأكد حكار أنه سيكون هناك طلب كبير على الغاز في السوق الداخلية والخارجية في السنوات المقبلة. ولذلك نعمل على تلبية هذا الطلب للغاز الطبيعي. كما تابع يقول، “نعمل أيضا مع شركات روسية أخرى في قطاع الخدمات وبناء المصانع، هذا مهم بالنسبة للجزائر”.