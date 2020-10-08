حكار: صناعة النفط والغاز تأثرت بشدة بجائحة كورونا

قال الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، إن صناعة النفط والغاز قد تأثرت بشدة بجائحة كوفيد19.

وتعمل سوناطراك، -يضيف حكار- بالتعاون الوثيق مع شركائها، للتغلب على آثار هذه الجائحة على الأنشطة التجارية”.

وفي سياق ذات صلة، أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، أن اتفاق الشراكة مع ناتورجي الإسبانية، يعكس الطبيعة الاستراتيجية لعلاقة الثقة التي تربطهما.

وحسب حكار فإن علاقة الثنائيين تهدف إلى ترسيخ مكانتهما في السوق الإسبانية”.

ومن جانبه،قال الرئيس المدير العام لشركة ناتورجي إن الاتفاق يبرز”استعداد سوناطراك وناتورجي لمواصلة شراكتهما طويلة الأمد والتي بدأت منذ عقود”.

واعتبر راينز هذا “التحالف الاستراتيجي” ضروري لتوريد الغاز الطبيعي للسوق الإسبانية بصفة “تنافسية وآمنة”.

تابعا، و”بالتالي فهو ضروري للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية لكلا البلدين”.