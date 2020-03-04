حكار في زيارة تفقدية للمنطقة الصناعية لسوناطراك بسكيكدة

أخبار الجزائر
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حكار في زيارة تفقدية للمنطقة الصناعية لسوناطراك بسكيكدة
بقلم محمد حمادة

قام الرئيس المدير المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، بزيارة تفقدية للمنطقة الصناعية للشركة بولاية سكيكدة.

وحسب ما أفادت به مصادر لـ “النهار”، فإن الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار، باشر زيارة عمل وتفقد للقاعدة الصناعية للشركة بولاية سكيكدة.
وحسب ما توفر من معلومات، فإن الزيارة تندرج ضمن الخطة الجديدة المنتهجة لأجل تطوير المؤسسة أكثر لكسب الرهانات المستقبلية.

حيث وقف فيها المعني عند مصنع تمييع الغاز الذي يخضع لعملية صيانة وزيارة مشروع إنجاز رصيف ثاني بالميناء البترولي الذي تشترك في تمويله الشركة مع المؤسسة المينائية بسكيكدة، وتعكف على أشغال إنجازه شركة صينية.
يذكر أن حكار كان قد شدد خلال مراسم تنصيبه على تثمين المواهب وتعزيزها وتطويرها، والارتقاء المهني والتقني في كل النشاطات، والمساهمة في خلق القيمة المضافة.
كما أكد حينها على تطوير الصناعات التحويلية، لتنويع مصادر البلاد الطاقوية لضمان أمننا الطاقوي.


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