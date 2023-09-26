حكار في زيارة ميدانية إلى مصفاة أوغيستا بإيطاليا

قام الرئيس المدير العام، رفقة مجموعة من الإطارات المسيرة للمجمع، يومي 25 و 26 سبتمبر 2023، بتفقد مصفاة أوغيستا (Augusta) المتواجدة بجزيرة صقلية بإيطاليا من أجل الإطلاع على سير العمليات الإنتاجية و متابعة المشاريع المسجلة بها.

ويأتي هذا في إطار زياراته الميدانية لمتابعة الوحدات الإنتاجية و المشاريع التطويرية.

وخلال اليوم الأول من الزيارة، قدمت الإطارات المسيرة للمصفاة عرضا مفصلا حول الإنجازات المسجلة سنة 2022 حيث بلغ مستوى الإنتاج 7,9 مليون طن من الوقود و المواد البترولية الأخرى و تسجيل رقم أعمال 7,2 مليار يورو مقابل تكاليف الاستغلال التي بلغت 6,8 مليار يورو، كما حققت المصفاة مؤشرات أداء إيجابية في مجالات الاستغلال، السلامة و الحفاظ على المحيط مما حسن ترتيبها فيما يخص مؤشر الاستدامة.

كما اطلع الوفد على المشاريع المسجلة في مخطط تطوير المصفاة المتعلقة بالحفاظ على البيئة و المناخ، منها مشروع معالجة المياه الملوثة الناجمة عن عمليات التكرير لتصبح مطابقة للمعايير البيئية المعمول بها بإيطاليا و كذا مشروع استبدال المعدات القديمة التي تستعمل الغاز بمعدات كهربائية حديثة من أجل خفظ البصمة الكربونية للمصفاة.

أما اليوم الثاني من الزيارة فقد خصص للالتقاء بإطارات و عمال المصفاة حيث قدم لهم الرئيس المدير العام شكره على المجهودات المبذولة و مساهمتهم في الإنتقال السلس لهذه المصفاة إلى ملكية مجمع سوناطراك و كذلك على استمرار عمليات الإنتاج و التسويق خلال جائحة كورونا، كما حثهم على مواصلة هذه الجهود لتطوير المصفاة وتطوير قدرتها التنافسية في السوق الدولية.

كما كانت هذه الزيارة فرصة للإطلاع على جميع وحدات الإنتاج، الصيانة و المراقبة التابعة للمصفاة و كذا معاينة سير عمليات الشحن عبر مركز التخزين و التوزيع أوغيستا، أحد ثلاثة مراكز التي تسيرها المصفاة إضافة إلى مركز الشحن المتواجد بباليرمو (Palermo)و مركز الشحن بنابولي (Napoli).