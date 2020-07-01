حكار: قمنا بتخفيض ميزانيتنا إلى النصف شهري ماي وجوان بسبب كورونا

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أن سوناطراك قامت بتخفيض المشاريع والإستثمارات والمصاريف بنسبة 50 بالمائة شهري ماي وجوان.

وتحدث حكار، في ندوة صحفية على هامش التوقيع على تجديد 3 عقود غازية بين سوناطراك وايني، اليوم الأربعاء، عن المشاريع المستقبلية لسوناطراك في ظل الأزمة الإقتصادية التي أنجرت عن كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط.

وأكد المدير العام لسوناطراك، أن الشركة قامت بمراجعة كل الاستثمارات والمصاريف، دون المساس بالمشاريع التي تؤثر على الإنتاج.

مضيفا أن الشركة قامت بإعادة دراسة المشاريع التي ليس لديها أهمية، وتم الإبقاء على مشاريع الإستكشاف والإنتاج.

وأورد ذات المسؤول، أنه سيتم تعويض هذا التراجع، عن طريق الشراكة، لأن سوناطراك لا تستطيع تحمل كل العواقب وحدها، لذلك توجهت للشراكة في ظل القانون الجديد للمحروقات، والذي يعطي لسوناطراك الفرصة لعرض بعض المشاريع مع شركائها.

وكشف في ذات السياق، أن سوناطراك، أمضت العديد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية كبيرة، لتقاسم المخاطر.

وأضاف حكار، أن هدف شركة سوناطراك، هو ضمان تجديد الاحتياطات الجزائرية من البترول والغاز.

مع الإستمرار في بعض مشاريع الطاقات المتجددة، كالطاقة الشمسية مع شركاء الشركة المعروفين، يضيف المدير العام لمجمع سوناطراك.