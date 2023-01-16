حكار: كل المنشآت الطاقوية مُؤمنة.. تسخير 58 مليار دج لحمايتها

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، أن الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” سخرت نحو 58 مليار دج “ما يعادل 400 مليون دولار”. من أجل تأمين المنشآت الطاقوية الحيوية في الجزائر.

وأضاف حكار خلال يوم دراسي نظمه مجمع “سوناطراك” بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني. تحت عنوان “تأمين المنشآت الطاقوية بالجزائر”. أنه تم تسخير حوالي 22 ألف عامل مؤهلين لهذا الغرض. من أجل سلامة مواقعها الحيوية وتلك التابعة للشركات المختلطة. مضيفا أن مجمع سوناطراك يعمل بالتعاون مع وحدات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن. لتأمين المنشآت الطاقوية والمواقع الصناعية وخطوط الأنابيب التي يفوق طولها 22 ألف كلم بشكل كامل.

كما أشار حكار إلى أن الجهاز الأمني للمجمع شهد تطورا منذ الإعتداء على المركب الغازي لتيقنتورين في 16 جانفي 2013. مضيفا بأن كل المنشآت الطاقوية أضحت مؤمنة تماما. وأن التحسين المستمر في جودة وفعالية هذا الجهاز هو الرهان الدائم للمجمع.

وأضاف المسؤول الأول بسوناطراك، أن الشركة تبنت إستراتيجية حماية جديدة. بالتوافق مع السلطات العليا في البلاد، لحماية المنشآت الحيوية للطاقة، سواء من الناحية العملياتية أو من حيث تحديث وعصرنة الأنظمة التكنولوجية لمنظومات المراقبة عن بعد”.

كما شدّد الرئيس المدير العام حكار، على ضرورة تضافر جهود الجميع خصوصا وأن الرهانات الجديدة تفرض بناء استراتيجية وآليات عمل تتلاءم مع تطور التهديدات الامنية لحماية فعالة لأدوات الإنتاج. وتقييما جديدا لإجراءات الحماية المعتمدة.

من جانبه قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن القطاع أعطى أهمية بالغة لحماية الأفراد والممتلكات الطاقوية والمنجمية. بواسطة عدة قوانين تؤطر نشاطاته والتي من خلالها تطرقت بإسهاب لحماية الأملاك والأشخاص. كما أوكلت مهمة مراقبة المنشآت الطاقوية والمنجمية الى عدة هيئات مختصة تتمتع بالإمكانيات التقنية والمالية. منها وكالة ضبط المحروقات. بالإضافة كذلك إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

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