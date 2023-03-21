حكار: لابد من إيجاد حلول لتعزيز مكانة القارة الإفريقية في الإقتصاد العالمي

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، أن إفريقيا تحوز على إمكانيات طاقوية هائلة. وهي غنية بالثروات الطبيعية ومن أكبر القارات الثرية في العالم.

وأشار حكار خلال كلمة له أثناء الإجتماع الرابع للرؤساء التنفيذيين لمنظمة منتجين البترول الإفريقيين للمنظمة الأفريقية لدول المنتجة للنفط APPO. أنه لا بد من إيجاد حلول لتطوير الطاقات وتعزيزها في افريقيا وتعزيز مكانتها في الإقتصاد العالمي وكذا من أجل نمو ذاتي. مضيفا أنه لا بد من العمل من أجل تنمية مستدامة في شتى المجالات. خاصة ما تعلق بالقضايا المناخية.

وأضاف حكار، أن سوناطراك لها مكانة هامة في الإقتصاد الوطني، ولها إستراتيجية واضحة في الأمن الطاقوي.كما لها برنامجا إستراتيجيا في المحور الطاقوي. ولديها علاقات ترتكز على مجال التعاون. مشيرا إلى أن مجمع سوناطراك لم يدخر أي جهد لتبادل تجربته في مجال التكنولوجيا والطاقة والإنتاج البترولي والغازي.

كما أوضح حكار في سياق ذي صلة، أن سوناطراك لها علاقات وطيدة مع متعاملين أجنبيين من مختلف البلدان. للبحث والتعاون في مختلف الميادين لتطوير الانتاج الهيدروكربون وتسويق البترول.

وتابع حكار يقول:” مهمتنا الأساسية اليوم هي تسهيل تبادل الآراء والخبرات بين البلدان. وإعطاء نظرة شاملة تفيد الجميع. لايجاد حلول واقعية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الأمن الطاقوي وتطوير التنمية المستدامة. داعيا إلى العمل والتعاون معا لإنجاح هذه الدورة.

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