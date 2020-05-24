حكار لعمال سوناطراك: ممتن للسلوك المثالي الذي تحليتم به خلال هذه الفترة الحساسة

وجه، اليوم الأحد، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، رسالة تهنئة لعمال وعاملات المجمع بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب حكار، في بيان نشره المجمع، عن شكره “لجميع عمال وعاملات مجمع سوناطراك، وقال “أعرب لكم جميعا عن شكري للتحدي الذي تم مواجهته بعزم، كما أعرب عن احترامي الكبر لموظفينا في مختلف المراكز الطبية المهنية والاجتماعية الذين هم في الصف الاول في مكافحة انتشار فروس

كورونا”.

وقال “أود أن أعرب عن إمتناني للسلوك المثالي الذي تحليتم به خلال هذه الفترة الحساسة، والتي

كما لاحظتم، فرضت علينا مراجعة طرق عملنا لتقليل المخاطر الصحية والحفاظ على حياة وصحة موظفينا في جميع المستويات وفي جميع المواقع، وقد أعطت التدابير المتخذة، نتائج مقنعة وخفضت إلى حد كبير مستوى التهديد بالوباء بمجمعنا”.

واضاف حكار “اليوم وبعد الانخفاض النسبي لانتشار الوباء، بدأت سوناطراك العودة تدريجيا

لأنشطتها وسيتم إعادة وترة العمل الطبيعية في المجمع وهذا بالالتزام بكل التدابر والإجراءات الوقائية المسطرة”.