حكار.. من المتوقع انجاز مشروع الفوسفات ببلاد الهدبة مطلع 2022

قال الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك“، توفيق حكار، إن من المتوقع إنجاز مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الهدبة، مطلع 2022. وأوضح حكار أنه سيتم مع نهاية السنة اختيار المؤسسة التي ستنجز هذا المشروع الذي يمر عبر اربع ولايات شرقية. وذكر حكار كل من ولايات، تبسة وسوق اهراس وعنابة وسكيكدة.

وأشار الرئيس المدير العام لـ “سوناطراك”، في شأن مشروع الفوسفات، أنها ستكون احدى الشركات الثلاث التي تستجيب لشروط دفتر الاعباء. “الذي يقضي بأن يسهم الشريك في تمويل هذا المشروع المقدرة تكلفته بـ6 مليار دولار، اضافة الى اعطاء اضافة للاقتصاد الجزائري”.

واضاف حكار، ان “على اثر توقيع عقد الشراكة “فمن المتوقع ان تنطلق عملية انجاز المشروع في مطلع سنة 2022″. وفي مجال الصناعات التحويلية، أكد مسؤول المجمع النفطي، أن سوناطراك ستواصل انجاز مشاريع في مجال التكرير. على غرار” محطة حاسي مسعود التي تقدر طاقتها بـ5 مليون طن” يشير المتحدث في فوروم الاذاعة.

وتابع قوله، أن هذه المحطة التي “سيتم اطلاقها خلال الثلاثي الاخير من السنة الجارية” من شأنها تغطية الطلب المحلي”. إضافة إلى “تفادي استيراد تلك المنتجات التي تكلف خزينة الدولة أموال بالعملة الصعبة”.

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